Accueil Régions Namur Dinant - Ciney Dinant : on veut couler ses kayaks, se fâche Olivier Pitance Débat avorté sur la taxe « kayaks » en séance publique du conseil communal de Dinant. Mais il est sans doute loin d’être clos. En attendant, elle est adoptée. E.W. Le règlement taxe «kayaks» pour les années 2023 à 2025 reste en travers de la gorge d’Olivier Pitance. ©© EdA - Jacques Duchateau

Le conseiller de la minorité Alain Besohé (LDB) a voulu lancer un débat sur la taxe "kayaks" telle qu’elle est revue pour les trois prochains exercices fiscaux, lundi lors du conseil communal de Dinant. Comme il n’y a qu’un loueur, le point a été mis au huis clos. Mais le sujet reviendra forcément au grand jour, car Olivier Pitance, le patron de Dinant Évasion, estime qu’on lui fait la guerre, depuis des années, et que cela continue. Sous cette législature communale, nous explique-t-il, le prix par kayak "est passé de 40 € à 100 actuellement, et avec le règlement modifié, on va arriver à 130 €. Le...