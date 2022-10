Accueil Régions Namur Dinant - Ciney Des infiltrations d’eau au hall de Laneffe Le conseil communal de Walcourt a décidé d’ester en justice à l’encontre de la société qui a rénové les bardages et toitures du hall omnisports de Laneffe. Vincent PINTON Suite à des infiltrations d’eau, la Commune va ester en justice contre l’entreprise en charge des bardages et toitures. ©ÉdA

Au conseil communal de lundi soir, il était proposé au conseil communal d’ester en justice contre la société en charge du lot 2 (bardages et toitures) de la modernisation du hall omnisports de Laneffe. "Nous avons constaté des infiltrations d’eau au niveau des exutoires et l’entreprise refuse de faire jouer sa garantie décennale. Nous vous proposons donc d’ester en justice à l’encontre de celle-ci", déclare l’échevin des Sports, Nicolas Preyat (MR-EC). Parmi les autres points qui ont encore suscité le débat lors de cette séance du conseil communal, épinglons cet avis de principe demandé au conseil communal pour la suppression partielle du sentier vicinal n°41 et ce, jusqu’à la limite de la cour de la ferme située à l’arrière de l’église de Tarcienne. "Cette demande de suppression partielle est justifiée pour des raisons de sécurité, explique l’échevin Philippe Bultot (MR-EC). Le sentier longe un bâtiment agricole qui abrite des taureaux...