Rochefort : un festival du film d'archéologie

A l'occasion de sa 9ème édition, le P’tit Festival du Film d’Archéologie de Rochefort invite le public à sa soirée cinéma autour de l’archéologie, et plus particulièrement autour de la thématique du "Patrimoine en péril".Le P’tit Festival du Film d’Archéologie de Rochefort fait partie d’un réseau international de festivals, tout comme son partenaire, le Festival du film d'archéologie d'Amiens. La mission essentielle de ce réseau est d’amener l’archéologie à la portée du grand public. La projection des films, les rencontres avec archéologues et réalisateurs, la mise en lumière de l’archéologie en Belgique sont autant d’ingrédients qui composent le menu de cette soirée désormais annuelle.Ce 8 décembre prochain, archéologues et spécialistes des films seront au rendez-vous pour partager leur passion avec les spectateurs.

www.malagne.be