Un Dinantais tabassé à la sortie d’une soirée à Ciney : “un acharnement incroyable et injustifié”

Un homme a reçu plusieurs coups lors d’une soirée organisée à la Ferme d’Achêne, le 1er novembre 2019. Ce dernier, un Dinantais, affirme avoir été frappé par deux hommes arrivés sur lui en courant. L’un d’eux a pu être identifié et interpellé. Ce n’est pas le cas du second.

Gauthier, le prévenu dit quant à lui avoir voulu s’interposer pour séparer deux personnes qui allaient en découdre. “Il a reçu un coup et en a mis un en retour, mais il ne sait même pas à qui. D’autres personnes sont arrivées et c’est parti en bagarre générale”, plaidait la défense en mars dernier devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Vu les versions divergentes, trois témoins ont été convoqués ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Leurs versions concordent et vont dans le sens de celle de la victime. “On quittait la soirée lorsqu’on a aperçu Frédéric (prénom d’emprunt, la victime) en train de se disputer avec un ami. Gauthier était juste à côté et se mêlait de la dispute. Comme Frédéric était le voisin de l’une d’entre nous à cette époque, on lui a proposé de le reconduire. On est reparti à quatre vers ma voiture. Gauthier et son ami nous suivaient et lançaient des insultes”, indique une des témoins.

Lorsqu’il s’est retourné vers eux, Frédéric a reçu un coup au visage qui l’a fait tomber au sol. Puis a reçu de nombreux autres coups. “Il y a eu des coups de pied puis Gauthier s’est ensuite mis sur Frédéric, qui était en position fœtale, pour lui mettre des coups de poing. Nous étions trois filles, on ne savait rien faire. On est allé chercher de l’aide", poursuit la témoin.

Selon l’avocat de la victime, Me Bouillon, les conséquences physiques ont été importantes pour son client. “C’est de la boucherie, un acharnement incroyable et injustifié. Quand on touche à la pommette, on touche aussi au nez et à la respiration. Les conséquences maxillo-faciales et stomatologiques ont été conséquentes. ”

Un an de prison a été requis par le parquet de Namur. Le jugement sera rendu, par défaut, le 14 décembre. Le prévenu était absent ce mercredi et n’était pas été représenté par un avocat. “Je suis content que cela se termine enfin car depuis les faits, je ne vais plus à aucun événement de peur de le croiser”, a conclu la victime.