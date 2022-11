Mort de Luc Hallin à Anhée : le parquet de Namur maintient son réquisitoire de sept ans de prison

Le parquet de Namur a maintenu, jeudi devant le tribunal correctionnel de Dinant, ses réquisitions à l’encontre de Johnny Obrecht, poursuivi pour avoir provoqué la mort de Luc Hallin, un Profondevillois de 52 ans, en le percutant à deux reprises avec sa voiture devant le café “Chez Mireille” à Anhée. Luc Hallin, ivre avec plus de 4g d’alcool dans le sang, lui aurait couru après avec une tronçonneuse. Le prévenu est aussi poursuivi pour une tentative d’homicide sur la compagne du défunt. Elle a aussi été percutée lors du premier impact. Sept ans de prison sont demandés

Lors de la précédente audience du 10 mars 2022, à la demande du tribunal, un psychiatre et une docteure en psychologie ont expliqué comment, via les expertises réalisées durant l’instruction six mois après les faits, ils sont arrivés à la conclusion que le prévenu se trouvait dans un "état de dissociation significatif" qui aurait "altéré" son processus de décision.

Suite aux propos entendus, parties civiles, ministère public et défense ont réagi ce jeudi.

Les parties civiles et le parquet de Namur estiment que dans ce procès, l’article 71 du Code pénal plaidé par la défense ne s’applique pas. Celui-ci prévoit qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. “Or, les experts parlent d’une altération et non d’une abolition”, plaide Me Fery, avocate d’une des parties civiles.

Les parties civiles estiment par ailleurs que les experts ont fait preuve d’une trop grande empathie à l’égard du prévenu. “Le stress, dans n’importe quelle situation pénalement répréhensible, est présent. Dans les exemples qu’ils ont donnés au sujet du stress, les experts ont toujours pris le cas d’une victime. Or, ici, on parle d’un prévenu”, a ajouté Me Barthelemy.

Une question de vocabulaire

Pour la défense, Me Preumont a rebondi sur les propos tenus par les experts dans leurs rapports et lors de l’audience. Selon leurs propos, sans utiliser les termes “altération” ou “abolition”, “en état de stress aigu, il y a un tel débordement de peur et de stress que le sujet ne pilote plus lui-même ses réactions. Il y a une déconnexion qui empêche le contrôle de ses actes. C’est une question d’interprétation des mots. La psychiatrie n’est pas une science exacte lorsqu’il s’agit d’apprécier l’état des gens d’une manière subjective", plaide Me Preumont.

Le pénaliste a aussi relevé l’incohérence du ministère public qui demande sept ans de prison alors qu’il avait lui-même requis l’excuse de provocation lors de l’instruction. Cette circonstance prévoit une peine maximale de cinq ans de prison. Mais la tentative d’homicide commise sur la compagne de Luc Hallin, contestée par la défense, permet des peines plus lourdes. "On reprend d’une main ce qu’on a cédé de l’autre."

“Je suis conscient que j’avais bu, mais je n’ai pas cherché ça. Je n’ai jamais voulu que ça se passe comme ça, en aucun cas je ne voulais sa mort”, a terminé le prévenu.

Le jugement sera rendu le 12 janvier.