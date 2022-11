6.000 personnes attendues pour les Startech’s Days à Ciney

Il s’agit du plus grand événement de promotion des métiers techniques, technologiques et scientifiques en Belgique qui se déroulera du 13 au 15 novembre.

Près de 6.000 personnes sont attendues du 13 au 15 novembre sur le site de Ciney Expo pour le plus grand événement de promotion des métiers techniques, technologiques et scientifiques en Belgique, le Startech’s Days. Plus de 100 animations, des Workshops et des conférences ainsi que 27 finales nationales de compétitions métiers sont au programme.

L’inauguration officielle aura lieu ce dimanche avec pour la première fois, une journée spéciale pour les familles. Elles pourront voir des compétitions de métier en action et participer à plus de 100 animations métier pour petits et grands.

Les compétitions officielles dans 27 métiers qui débuteront également le dimanche se poursuivront lundi et mardi pour 166 jeunes finalistes belges et 17 compétiteurs internationaux.