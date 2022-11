Trafic de stups à Marche-en-Famenne, de la détention à Rochefort

Le 20 août 2021, des policiers de la zone Lesse et Lhomme procèdent au contrôle d’une BMW série 1 à Rochefort. Trois personnes se trouvent à bord. Le conducteur ne possède pas le permis et est par ailleurs positif au test salivaire. Une fouille du véhicule est réalisée et 27g de cannabis et 3.475€ sont retrouvés. L’argent et les gsm des protagonistes sont saisis.

Les trois individus, originaires de Bruxelles, sont placés sous mandat d’arrêt. Ils expliquent avoir acheté le cannabis pour leur consommation du week-end, qu’ils comptaient passer dans un hôtel de la région. Mais l’enquête permet d’établir un lien avec Marche-en-Famenne où un trafic de cannabis et de cocaïne est organisé depuis avril 2021 par trois personnes. Les clients se rendaient dans le jardin d’une propriété et étaient servis par la fenêtre de la buanderie.

Pour les trois prévenus interpellés à Rochefort, poursuivis pour détention de stupéfiants, deux peines de travail de 100h et une peine de 40 mois de prison (pour le conducteur) sont requises. Pour les trois dealers de Marche, le ministère public demande deux peines de 40 mois et une autre de trois ans.

Des peines excessives pour les avocats de la défense qui demandent des mesures de faveur et, pour ceux qui peuvent en bénéficier, une absorption de peine.

Jugement le 12 janvier.