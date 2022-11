Il était accusé d'avoir allumé un feu mais niait : la décision du fonctionnaire sanctionnateur annulée

Jean, un néerlandophone installé à Hastière, contestait le 10 octobre devant le tribunal correctionnel de Namur une sanction administrative de 3000 euros qui lui a été infligée par l’administration communale d’Hastière en février 2020.

Quelques temps auparavant, le 4 septembre 2019, la police locale Haute-Meuse et les pompiers de la zone Dinaphi avaient été appelés sur son terrain pour un feu d’une circonférence de 3 mètres qui avait été allumé sans les précautions nécessaires. L’absence d’eau courante, en période de sécheresse, était notamment pointée du doigt, le feu étant de trop grande ampleur que pour être maîtrisé en cas de problème. Sur place, en plus de la température, la tension a immédiatement monté entre le propriétaire des lieux, les pompiers et les verbalisants. Jean affirmait en effet ne pas être celui qui a allumé le feu et ne pas savoir qui l’a fait. Il n’a finalement pas été interrogé par les policiers. Son avocat plaidait aujourd’hui son acquittement.

La commune d’Hastière demandait la confirmation de la sanction par la voix de son avocat. "Le prévenu a été particulièrement désagréable ce jour-là. Il a par la suite reçu une invitation à venir s’expliquer mais n’a jamais pris la peine de le faire."

Le substitut Herbay réclamait une diminution du montant de l’amende. Le jugen Henrion a annulé ce lundi la décision du fonctionnaire sanctionnateur.