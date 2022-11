L’Atelier Protégé de Beauraing recrute 110 personnes

Afin d’assurer la croissance de ses activités, l’entreprise de travail adapté (ETA) “l’Atelier Protégé” de Beauraing recrute 110 collaborateurs. Les postes à pourvoir s’adressent aux personnes en situation de handicap en vue de favoriser leur insertion socio-professionnelle.

L’entreprise de travail adapté de Beauraing est une des neuf ETA de la province de Namur. Fondée en 1970, l’entreprise propose des services de sous-traitance dans des domaines variés tels que le conditionnement, la reliure, les bûches et bois d’allumage, le lavoir et les travaux extérieurs. Aujourd’hui, 270 travailleurs s’activent quotidiennement au sein de l’Atelier beaurinois. Afin d’assurer la continuité de ses activités, l’ETA compte augmenter ses équipes de 40 % et ce, dès la fin du mois de décembre.

Parmi les profils recherchés : 100 ouvrier (è) s de conditionnement, 5 contrôleurs (euses) qualité, 2 moniteurs (trices) de production et 1 technicien (ne) de surface.

Pour dénicher ces 110 personnes, un jobday (de 9h à 12h, inscription obligatoire via agenda.leforem.be) sera organisé par le Forem le 18 novembre dans les locaux de l’entreprise à Beauraing. Les conseillers du Forem et de l’AVIQ seront présents afin d’informer les personnes sur les conditions d’embauche ainsi que sur les autres solutions pour les candidats non retenus.

Pour être engagés, les candidats doivent être reconnus par l’AVIQ et disposer d’une autorisation de travail en ETA. “Les situations de handicap sont très variées et c’est la situation globale de la personne qui est prise en compte. Ainsi il peut s’agir d’un handicap physique, mental ou sensoriel ; visible ou pas ; de naissance ou causé par une maladie ou un accident de travail. Dans la mesure du possible, les ETA proposent et aménagent les postes de travail pour qu’ils soient adaptés à la situation de handicap de ces personnes et ce, sur base de leurs aptitudes et de leur(s) difficulté(s) de santé”, indique le Forem Namur-Brabant Wallon.