Rochefort : une friterie construite sans permis

Ce lundi, 5 prévenus étaient concernés par un dossier d’infractions urbanistiques devant le tribunal correctionnel de Namur. Un immeuble de 450 mètres cubes, annexé à un immeuble existant a en effet été construit sans autorisation pour accueillir une friterie, dans un zoning situé sur le territoire de la commune de Rochefort. Celle-ci a dénoncé les faits à la police, qui a dressé un procès-verbal. Une proposition de transaction financière a été envoyée en 2018 à un seul des 5 copropriétaires, qui a estimé qu’il n’était pas le seul à devoir régulariser l’infraction. La somme n’ayant pas été versée, le parquet a cité les prévenus devant le tribunal correctionnel.

Pour le conseil de ceux-ci, les poursuites doivent être déclarées irrecevables. "La transaction devait en effet être proposée à tous les copropriétaires, ce qui n’a pas été fait. Aujourd’hui, mes clients ont perdu une chance de régler le problème en s’acquittant d’une transaction et se retrouvent devant le tribunal. Les droits de la défense ont été méconnus car aujourd’hui, plus aucune transaction n’est possible."

Le substitut Herbay requiert pour sa part une amende de 16.000 euros à l’encontre du principal prévenu, propriétaire d’un tiers du bâtiment, et des amendes de 1600 euros pour les 4 autres.

Jugement le 12 décembre.