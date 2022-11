Jusqu’à trois ans avec sursis pour avoir cultivé 600 plants de cannabis à Rochefort

Grâce à des informations dont elle disposait au sujet d’un petit dealer, la police Lesse et Lhomme a pu démanteler une culture et un trafic de cannabis, en 2017. Ce petit dealer en question cherchait à s’étendre. “L’enquête a grandi et on a pu identifier son fournisseur”, indiquait le parquet de Namur à l’audience. La perquisition réalisée à son domicile de Han-sur-Lesse a permis la découverte de 600 plants de cannabis. “Parallèlement à cette culture, il trafiquait. Il achetait 800g par mois à Bruxelles et en revendait 600”, ajoutait le parquet de Namur.

Le principal intéressé contestait être à l’origine de cette culture. Selon lui, des Hollandais à qui il a volé 25.000€ l’ont forcé à la mettre en place, “pour éponger sa dette”.

Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel de Dinant a condamné le prévenu principal, poursuivi pour un trafic de cannabis commis entre 2015 et 2019 et une culture de 600 plants développée entre mai 2016 et novembre 2017, à trois ans de prison avec sursis probatoire. Deux peines de deux ans de prison avec sursis probatoire et deux peines de travail de 150h et 120h ont par ailleurs été prononcées à l’encontre de quatre autres personnes, poursuivies pour avoir participé à cette culture ou pour avoir acheté des stupéfiants à ce dirigeant présumé.