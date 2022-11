Dinant : Le viaduc Charlemagne sera en travaux dès cet été

Prévus de longue date, les travaux de réfection du viaduc Charlemagne sont débuteront au second semestre 2023. La rédaction du cahier des charges est en cours.

Les automobilistes sont désormais habitués. Depuis 2021, le viaduc Charlemagne ne se traverse plus que sur une seule bande de circulation. Des travaux sont attendus. Ils devraient débuter au second semestre 2023, indique la SOFICO tout en confirmant une information de nos confrères de MaTélé. "Au début de l’année 2021, les équipes ont décidé, en bonne concertation avec la police et la commune, de fermer une voie dans chaque sens, celle de droite (vitesse limitée à 70 km/h) pour concentrer les moyens sur la réhabilitation temporaire d’une seule voie...