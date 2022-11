Flagrant délit de vol au Mr Bricolage de Rochefort

Un homme né en 1973 bien connu des autorités judiciaires a été interpellé en flagrant délit de vol au sein du Mr Bricolage de Rochefort, fin octobre dernier. Il s’était emparé de deux forets métalliques, d’une lame de scie sauteuse et d’une pompe à pétrole électronique. Quelques jours plus tôt, le 21 octobre, il avait déjà commis un autre vol dans cette même enseigne, à savoir une scie sauteuse et ses deux accumulateurs. Le préjudice total avoisine les 500euros.

Dire que le prévenu est bien connu des autorités judiciaires est un euphémisme. “Vous avez 26 condamnations à votre actif dont 21 pour des faits de droit commun”, rappelle le président Jadin. Pour un total de 15 ans de prison derrière les barreaux. “Je suis SDF, ancien toxicomane, je travaille comme je peux et j’emarge au CPAS. Fin octobre, je n’avais pas touché l’argent que j’aurais dû. Je suis allé prendre ces machines pour quelqu’un qui en avait besoin”, dit l’intéressé.

Le parquet de Namur estime que le renvoyer en prison pour un fait aussi “bête” n’est sans doute pas la solution. Un sursis probatoire est dès lors requis. Jugement le 16 décembre.