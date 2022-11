Deux ans avec sursis pour avoir frappé et obligé un auto-stoppeur à se déshabiller à Cerfontaine

Un homme poursuivi pour des faits de coups et traitement dégradant commis dans la nuit du 13 au 14 septembre 2019 à Cerfontaine a écopé, ce mardi matin, de deux ans de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Dinant. Un second prévenu, poursuivi pour les mêmes préventions en tant que co-auteur, a été acquitté.

Les deux individus, qui se rendaient aux Lacs de l’Eau d’Heure, avaient pris en charge un auto-stoppeur. Ce dernier a reçu un coup durant le trajet puis a été contraint, après avoir reçu au moins deux coups à l’arrière de la tête une fois sur place, de retirer ses vêtements. Des faits entièrement commis par le prévenu qui conduisait le véhicule. Ce dernier a ensuite voulu le pousser dans l’eau pour le rafraîchir. La victime a néanmoins réussi à prendre la fuite. Elle a été secourue par des automobilistes alors qu’elle se trouvait nue au bord de la route.

“On se rendait aux Lacs de l’Eau d’Heure. À un moment, j’ai eu un trou de mémoire, je ne me souvenais plus de la route. On s’est perdu dans un petit village où on l’a vu au bord de la route. Il a dit qu’il connaissait le chemin et pouvait nous y emmener. On a ouvert les vitres car il sentait très mauvais, ce qu’il a mal pris. Il s’est avancé entre nos deux sièges, c’est à ce moment que j’ai mis un coup de coude. Une fois aux Lacs, je lui ai demandé de retirer ses vêtements. J’ai ensuite voulu le jeter à l’eau, il est alors parti en courant. On a crié après pendant plusieurs minutes mais il n’est jamais revenu. On est dès lors rentrés à La Louvière”, expliquait le conducteur de la voiture à l’audience.

Le parquet de Namur estimait que le passager était co-auteur des infractions, même s’il n’a pas agi directement. Le tribunal n’a pas suivi cette thèse.