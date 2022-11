Les vents d’Houyet à la rescousse de la boulangerie Dumont à Vencimont

Pascale et Bertrand Dumont, gérants de la boulangerie Dumont à Vencimont, l’avaient annoncé: seul un miracle permettrait de maintenir leur boulangerie après la fin de l’écoulement de leur stock de farine au 21 décembre en raison de l’explosion des prix de l’énergie. "Si on ne trouve pas de solution d’ici fin décembre, on déclarera la cessation d’activité fin janvier", indiquait Pascale Dumont, le cœur gros, il y a quelques semaines. Ce miracle, il s’est...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous