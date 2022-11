284g de cannabis dans son sac à dos lors d’un contrôle à Hastière

Le 23 février 2017, des policiers de la zone Haute-Meuse ont eu l’attention attirée par un véhicule avec deux personnes à son bord, stationné devant le domaine Relax-Meuse à Hastière. L’un d’eux détenait 284g de cannabis dans son sac à dos. Il venait d’aller se fournir à Namur, au Parc Marie-Louise.

Ce mercredi matin, ces deux individus et l’ex-compagne ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant pour un trafic de stupéfiants commis entre novembre 2016 et février 2017. Un trafic que reconnaît le principal intéressé qui consommait, à cette époque, jusqu’à 15 joints par jour. “Ma compagne était venue habiter chez moi avec ses trois enfants à la suite d’un incendie dont elle a été victime. Je fumais beaucoup et la situation financière était compliquée”, dit-il.

Son “meilleur ami” de l’époque, celui qui se trouvait dans la voiture au moment de son interpellation, est aussi concerné. Il reconnaît l’avoir véhiculé pour se fournir en échange de 10€ pour son carburant. Il conteste par contre avoir reçu du cannabis en retour et avoir participé à ce trafic.

Des déclarations qui vont à l’encontre de celles du premier prévenu et surtout de celles de son ex-compagne. “Je n’ai pas peur de le dire. Il venait à la maison pour consommer et il avait son business de son côté. Moi, j’ai déjà fourni deux ou trois clients, quand monsieur n’était pas là. Mais je ne gérais rien.”

Vu l’ancienneté des faits, le parquet de Namur ne s’oppose pas à une suspension du prononcé pour la prévenue et à des peines de travail pour les deux autres. Jugement le 11 janvier.