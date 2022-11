Un espace game sur les métiers de l’industrie à Dinant

Proposé par le Forem, il a pour objectif de familiariser les stagiaires avec le secteur et de mettre en avant les compétences qui devront être mobilisées pendant la formation puis, plus tard, au sein de l’entreprise.

Afin de promouvoir les métiers de l’industrie, les formateurs du centre de formation Forem de Dinant viennent de développer un escape game. Cette nouvelle approche de sensibilisation aux métiers d’électromécanicien et d’opérateur de production prendra place dorénavant lors des “Mardis d’avenir”, journées actives et interactives qui permettent de découvrir des secteurs et des métiers en pénurie, organisés au centre. En plus de révéler rapidement les affinités avec le secteur, elle permet de mettre en avant les compétences indispensables pour exercer ces métiers.

L’escape game “Mission 350, objectif industrie” se déroule au sein d’une mini-usine qui permet de se former dans des conditions de travail très proches de la réalité professionnelle. L’objectif est de se familiariser avec le secteur et de mettre en avant les compétences qui devront être mobilisées pendant la formation puis, plus tard, au sein de l’entreprise. Il s’agit par exemple de l’observation, de la méthodologie, du travail d’équipe et de la communication.

Cet escape game permet de dynamiser encore plus le “Mardi d’avenir”, organisé mensuellement à Dinant, et de générer plus facilement des interactions au sein du groupe de futurs stagiaires. Cela initie les échanges avec les formateurs avant même de débuter la formation.

Les métiers d’opérateurs de production et d’électromécaniciens sont en forte demande de main-d’œuvre de la part des entreprises. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, le Forem a publié des offres d’emploi pour 3.846 postes d’électromécanicien et 5.503 postes d’opérateur de production. Environ un millier de ces opportunités d’emploi concernent la province de Namur.

Actuellement, 5.885 personnes sont à la recherche d’un emploi dans l’arrondissement de Dinant et 26.986 en Province de Namur.