Les faits étaient ponctuels mais réguliers, entre 2009 et 2019. En aveux, le prévenu parle de curiosité.

Beauraing : des images pédopornographiques détenues et partagées durant dix ans

Entre février 2009 et février 2019, un Beaurainois a consulté des images à caractère pédopornographique et en a partagé via un logiciel peer-to-peer. Le nombre de documents n’est pas volumineux. “On est plutôt dans des faits ponctuels, liés à de la curiosité mais réguliers sur une période de dix ans”, explique le parquet de Namur.

L’homme a été interpellé à la suite d’une enquête dont son père, aujourd’hui, décédé, faisait l’objet. “Il y avait peut-être dans le chef de son fils (le prévenu) des faits de non-assistance à personne en danger. On a procédé à une analyse de son matériel informatique et c’est à cette occasion qu’on a découvert ces fichiers”, poursuit le ministère public.

Ce quadragénaire a fait quatre mois et demi de détention préventive à la suite de cette découverte. “Je regrette, c’est grave. Je ne suis pas bien avec ça depuis que j’ai commis les faits. ”

”Ce qui a fait n’a pas de sens. Il cherchait autre chose que ce qu’il connaissait”, dit son avocate. Les experts qui l’ont rencontré n’ont pas pointé de déviance pédophile dans son chef. Le risque de récidive est peu élevé mais un suivi reste néanmoins préconisé. En ce sens, le parquet de Namur requiert un an de prison avec sursis probatoire. Jugement le 12 janvier.