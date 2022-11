Une première nationale : la fibre jusque dans les maisons à Miavoye !

Suite à une collaboration entre la commune d’Onhaye et l’opérateur Proximus (service des relations extérieures de Libramont), le village de Miavoye a été sélectionné courant 2021 pour réaliser le premier déploiement de la fibre usant de technologie innovante. Christophe Bastin, député-bourgmestre, indique : "La topographie, rendant complexe un accès à la fibre via tranchées, a fait de ce village le candidat idéal pour réduire cette zone blanche en amenant alors la fibre par « microwave ». En effet, nous parlons ici d’un déploiement « Fiber To The Home » (FTTH), qui a pu arriver dans ce village via une alimentation réalisée en faisceau hertzien et terminée dans une armoire optique. Après validation de notre proposition de projet via la région wallonne, nous pouvions ainsi initier cette première nationale !"

C’est après diverses visites de sites avec les équipes Proximus sur place, après validation d'Ores pour utiliser leur infrastructure et poteaux, après validation et collaboration avec les pouvoirs locaux, qu’enfin en septembre 2022 la phase de construction se concrétisait sur le terrain. "Et à peine 2 mois après, ce sont plus de 88 foyers qui peuvent désormais profiter du très haut débit sur place. Collaboration, rapidité et efficacité furent les maîtres mots de ce travail de fourmis pour délivrer le premier village fibré (en façade) grâce au faisceau hertzien !" Les premiers raccordements sont prévus cette semaine