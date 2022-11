Féeries du Parc : tolérance zéro pour les mauvais stationnements

En 2021, plus de 40.000 personnes se sont rendues aux Féeries du parc organisées sur cinq jours. Les problèmes de mobilité et de stationnement ont été nombreux. Notamment au niveau de la Charlemagne (N97), nationale où la vitesse est de 90km/h. “Cela a été chaotique et catastrophique. N’ayons pas peur des mots, on a été dépassé”, reconnaît le bourgmestre Frédéric Deville.

Pour éviter que ces incidents ne se reproduisent et surtout par souci de sécurité, une attention particulière a été accordée à la mobilité cette année. Il sera totalement interdit de se stationner le long de la Charlemagne ainsi que dans ses différentes bretelles. L’Avenue du Sainfoin sera fermée à la circulation (excepté riverains et PMR) à l’instar de la rue des Capucins et de son parking. Il sera également interdit de se stationner Avenue de Semur-en-Auxois, depuis l’intersection du Stade jusqu’à la rue de la Côte d’Or. La police appliquera la tolérance zéro concernant les mauvais stationnements. “On a investi dans des panneaux de signalisation et il y aura des barrières nadar. Les automobilistes en infraction ne pourront pas dire “je ne savais pas. Une amende pour stationnement sauvage peut coûter 116€. ”

En contrepartie, le parking du marché couvert de Ciney d’une capacité de 4.000 véhicules sera ouvert (5€/véhicule, dont un euro à utiliser à la patinoire des Féeries du Centre, Place Monseu). “Cinq navettes de 96 places tourneront en permanence aux heures de pointe. Ces navettes emmèneront les visiteurs aux Féeries du Centre ou aux Féeries du Parc”, termine Frédéric Deville.