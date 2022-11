Un troisième marché de Noël pour Z’Aperlipopette à Natoye

La maison d’accueil Z’Aperlipopette de Natoye (3, rue de Faloy) organise, ce samedi 10 décembre dès 10h00, la troisième édition de son marché de Noël. Un événement qui s’adresse évidemment aux parents et familles des bambins qui y sont gardés, mais pas que.

À cette occasion, de nombreux bricolages seront exposés et mis en vente. “Il y aura premièrement ceux réalisés avec et par les enfants et puis nos propres créations”, expliquent les deux accueillantes, Carine Hanoulle et Laurence Antoine. Qui dit marché de Noël dit également produits de bouche. “Là encore, nous proposerons des biscuits de Noël réalisés avec l’aide des enfants et des truffes au chocolat. Il y aura aussi des pains raclette, les bières spéciales de Natoye et Anhée (Ndlr : nanobrasserie de Natoye et ferme de la Grange à Anhée) et des softs. ”

Les bénéfices réalisés serviront entièrement à l’achat de matériel pour les enfants. Derrière ce marché de Noël, Carine et Laurence nourrissent un rêve, celui de créer un espace “snoezelen” (Ndlr : mixe des mots néérlandais “snuffelen” (renifler) et “doezelen” (somnoler)) au sein de leur maison d’accueil. Cette technique inspire paix et sécurité aux enfants grâce au matériel mis à disposition tel qu’un matelas à eau chauffé, des colonnes lumineuses, un ciel étoilé, etc. “Un coin vraiment doux et relax. Mais cela coûte extrêmement cher”, termine Carine Hanoulle.

Le centre des métiers d’art La Spirale de Natoye organise, par ailleurs, son 32e marché de Noël ce samedi 10 et dimanche 11 décembre. Plus de 60 artisans d’art exposeront leurs créations. L’occasion, pour ceux qui passeraient par Natoye, de combiner les deux.