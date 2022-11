Pont de Dinant : à quand un portique de sécurité ?

Depuis l’inauguration de la Croisette de Dinant en avril 2018, on ne compte plus les incidents impliquant des camions au niveau du Pont Charles de Gaulle, Boulevard Sasserath. La hauteur sous le pont est 3,90m (Ndlr : contre 4m30 avant les travaux). La semaine dernière, c’est un camion-grue qui a accroché l’édifice. Particularité : il s’agissait d’un véhicule de la ville de Dinant. “Le chauffeur l’a stationné place Balbour. Les ouvriers avançaient au fur et à mesure de leur travail. C’est un autre chauffeur qui est allé rechercher le camion et il a oublié de replier le bras élévateur”, explique l’échevin des travaux, Robert Closset.

Le fer est apparent. Des réparations vont devoir être effectuées. ©D.R

Dans le cas présent, on n’est donc pas face à un incident causé par la hauteur du camion mais bien face à une erreur humaine. Il a néanmoins le don d’agacer l’échevin Closset car il s’ajoute à un autre incident tout aussi récent. “Il y a deux semaines, un camion était encore bloqué sous le pont. La police a dû intervenir. À chaque fois, il faut faire reculer plusieurs centaines de mètres de voitures. C’est du boulot. ”

Ce que craint surtout Robert Closset, c’est qu’un drame arrive. Car une conduite de gaz passe à cet endroit. “Elle alimente tout le quartier de la gare. À l’époque, j’avais demandé à Orès qu’on la mette du côté sortant du pont, cela n’a pas été fait. Elle est du côté entrant et un de ces quatre, on va se la ramasser. ”

Actuellement, le passage est autorisé pour des véhicules d’une hauteur maximale de 3m55, ce qui laisse une marge de sécurité. Des panneaux sont installés. Mais cela ne suffit pas. Robert Closset plaide depuis plusieurs mois, voire plusieurs années même, pour l’installation d’un portique de sécurité rouge et blanc, avec chaînes, à placer à l’intersection du Boulevard Sasserath et de la Rue St-Jacques. Mais s’agissant d’une voirie régionale, il appartient à la Région wallonne d’entreprendre les travaux. “La commune ne peut légalement pas s’en charger et puis ce n’est pas à nous de payer. À l’époque des travaux de la Croisette, je les avais déjà alertés. J’ai déjà écrit plusieurs mails à la DG01. Un nouveau courrier est parti en ce début de semaine vers le ministre de la mobilité, Philippe Henry. J’espère que cela bougera rapidement. ”