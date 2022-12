Le propriétaire du bois entourant les antennes de Lessive a sorti les grosses tronçonneuses ce matin. Émoi des riverains et de Natagora.

Antenne de Lessive – Le propriétaire coupe du bois: «Je n’ai pas à me justifier»

On vous l’expliquait cet été dans un long documentaire, le bois et le site des antennes de Lessive (Rochefort) sont en partie propriété d’un promoteur immobilier liégeois, Christophe Nihon, qui compte y construire plusieurs centaines de maison multigénérationnelles. Un projet pour le moins controversé.

Les riverains s’émeuvent depuis des années de la situation et de la dégradation de leur cadre de vie.

Depuis ce matin, les tronçonneuses vrombissent dans le bois. Le propriétaire a décidé de couper certains arbres.

Les antennes de Lessive sont entourées d’arbres bicentenaires. ©© Mathieu Golinvaux

Réactions depuis ce matin :

Les riverains alertent tous leurs contacts depuis ce matin. Pour eux, le propriétaire, qui a garanti son prêt pour l’achat du site via un crowdfunding soutenu par Econova, est en train de dilapider la valeur de l’hypothèque. «Les arbres couvrent la valeur du prêt. S’il n’y a plus d’arbres, il n’y a plus de garantie. Nous ne sommes pas certains que les prêteurs s’en rendent compte.»

Du côté de Natagora, si on regrette les arbres qui tombent, on ne peut rien y faire. Patrick Nighezzolo : «Monsieur Nihon est propriétaire du bois. Il peut donc couper des arbres, pour autant qu’il respecte le code forestier. Il y a là aussi des orchidées sauvages exceptionnelles. Il ne faudrait pas les détruire.»

Le DNF ira sur place dès demain matin (vendredi) pour contrôler le chantier de coupe. Thibaut Gheysen : «Pour une mise à blanc, il faut un permis de déboisement. Ce n’est pas le cas ici, il s’agit donc probablement de coupes ciblées. Nous irons sur place demain matin pour vérifier que tout se passe de manière conforme.Le chêne a actuellement une grande valeur sur le marché chinois. Normalement, le propriétaire ne peut couper plus de 3 hectares.»

Dans notre vidéo ci-dessous, extraite de notre documentaire publié cet été, nous vous rappelions les faits :

Contacté par nos soins, le propriétaire du bois, Christophe Nihon a préféré ne pas faire de commentaire, outre ceci : «Je rappelle que j’ai déposé une plainte contre les riverains pour calomnie et que celle-ci est toujours en cours. Tout ce qu’ils diront pourra alimenter le dossier. De toute façon, je n’ai pas à me justifier.»

Le dossier des antennes de Lessive sème de nouveau l’émoi.

Les antennes de Lessive et le bois qui les entoure sont au cœur d’un vaste dossier immobilier controversé. ©© Jacques Duchateau

LIRE AUSSI

+ Les antennes de Lessive au cœur d’un projet immobilier controversé

+ Patrimoine oublié : les antennes de Lessive