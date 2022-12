L’un d’eux, originaire de la région cinacienne, a été interpellé avec 71g de cannabis sur lui. C’est ainsi que l’enquête a débuté. Interrogé par la présidente De Backer, a indiqué qu’il était surtout un gros consommateur. “Je pouvais consommer jusqu’à 25g/semaine. Quand j’y repense, c’est du délire. Une telle quantité m’évitait de tomber à court et puis je diminuais ainsi le nombre de trajets et donc les risques”, indique-t-il. Le Cinacien a également mis en avant le fait qu’il achetait ces stupéfiants avec d’autres personnes. “C’est un peu comme pour le mazout : on achetait à plusieurs pour faire diminuer le prix. ”

Son dealer, originaire de Wasseiges, est en aveux des faits mais conteste les quantités vendues. Lui parle de 200 à 500g. Il se fournissait auprès du troisième prévenu, absent à l’audience mais représenté par son avocat.

Une absence qui a contraint le tribunal à remettre l’affaire au 18 avril 2023. L’homme, qui n’a jamais été entendu par la police même lorsqu’il était en détention préventive, conteste les faits. La présidente exige donc qu’il soit présent afin d’être confronté aux différents éléments du dossier.