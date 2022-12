L’auteur des faits, qui a comparu sous les liens du mandat d’arrêt ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant, est en aveux. “Mais il n’y a jamais eu autant de coups”, affirme-t-il. Ces faits, il les justifie par les infidélités de sa compagne à qui il avait déjà mis une gifle en décembre 2021. “Je venais d’apprendre qu’elle me trompait. Je l’ai mal pris et elle n’a pas voulu qu’on en discute. Le 4 mars, j’ai appris de nouvelles choses. J’avais bu un verre, j’ai déraillé”, dit-il. “Monsieur a bénéficié de conditions alternatives à la détention préventive qu’il n’a pas respectées”, regrette le parquet de Namur qui requiert 18 mois.

En effet, le 7 juillet alors qu’il allait récupérer ses affaires chez madame, l’homme a saccagé tout l’intérieur de sa maison. Un mois plus tard, il dégradait la porte d’entrée de l’appartement de son nouveau compagnon et menaçait ce dernier. “C’est avec lui qu’elle me trompait. C’était un ami. La veille encore, j’étais avec lui. ”

Le prévenu et son conseil parlent d’un accident de parcours dans le cadre d’une relation toxique. Ce genre d’événement ne s’est jamais produit dans sa précédente relation qui a duré une dizaine d’années. Reste néanmoins les problèmes d’alcool et de stupéfiants. Après quatre mois de détention préventive, l’intéressé demande des conditions probatoires. “Si je n’avais pas tout pris à la légère et si j’avais écouté certaines personnes, je n’en serais pas là.” Jugement le 29 décembre.