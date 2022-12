Un trentenaire met un coup de boule à un ado de 17 ans à Dinant

Mécontent de ce coup, ce dernier a fait demi-tour, s’est parqué sur le trottoir et est venu au contact du mineur. “Je voulais des explications. Il m’a tenu les mains, je lui ai demandé à plusieurs reprises de les lâcher ce qu’il n’a pas fait. J’ai alors mis ce coup de tête. ”

La victime, qui reconnaît avoir “toqué” au carreau du véhicule dans le but d’avertir de sa présence et non d’abîmer, a subi une fracture du nez et 10 jours d’incapacité. “Il y a ensuite eu des complications après l’intervention chirurgicale qui ont nécessité une nouvelle hospitalisation. Aujourd’hui encore, il souffre de troubles nasaux et d’une déformation esthétique”, plaide la partie civile qui demande une expertise médicale.

Sans avocat, le prévenu sollicite une peine de travail. Le jugement est attendu le 12 janvier.