Vague de perquisitions à Hamois : mesures de faveur et peines de travail pour la détention d’armes

Trois suspensions simples du prononcé et quatre peines de travail de 60, 80, 100 et 150h ont été prononcées, jeudi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre de sept personnes chez qui des armes et des munitions ont été retrouvées lors de perquisitions menées fin 2020 et début 2021 à Emptinne (Hamois) et dans les environs.