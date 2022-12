La redynamisation du parc va consister en une amélioration de la qualité globale du parc, avec des travaux de voirie, des travaux d’aménagements verts, et en un renforcement des infrastructures en fibre optique puisqu’il est prévu d’améliorer la couverture et la connectivité aux entreprises.

Ce parc est situé à proximité directe de la Ville de Rochefort, de ses équipements et de ses infrastructures de communication. Il couvre une superficie de 107,61 hectares. Il est essentiel car il héberge actuellement près de 82 entreprises.

Pour rappel, une convention de coopération pour la redynamisation du parc d’activités économiques de Rochefort a été signée septembre 2019 entre la Commune, le club entreprise et le BEP Expansion pour la réalisation de travaux de redynamisation et un plan de redéveloppement du parc.

“Il est primordial que la Wallonie puisse participer à la redynamisation de ses zones d’activités économiques. Nos entreprises ont besoin d’être dotées d’infrastructures modernes et confortables, pour leur attractivité et leur compétitivité. C’est le cas dans le Parc d’activité économique de Rochefort qui accueille plus de 80 entreprises sur son site. ” ajoute précise Willy Borsus.