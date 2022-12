À l’étroit à Sovet, la Brasserie du Condroz va déménager à Leignon

Concrètement, ce projet prévoit le déménagement de la Brasserie du Condroz dans un bâtiment qui jouxte château. Albert Karaziwan va en profiter pour lancer sa propre brasserie qui sera gérée par Cédric Rosmant. “La Brasserie du Condroz va passer d’une capacité de brassage de 400 à 4.000 litres, de trois à six fermenteurs et d’une superficie de 50 à 700m². Ici, à Sovet, tout est fait manuellement (Ndlr : mise en bouteille, encapsulage, étiquetage). Là-bas, tout sera automatisé”, poursuit Cédric Rosmant. “Le bâtiment sera quant à lui le plus performant possible au niveau énergétique. Des panneaux photovoltaïques produiront l’électricité qui pourra être stockée dans des batteries et l’eau chaude qui sert au brassage sera récupérée pour le chauffage, notamment. ”

Ce déménagement va offrir un gain de temps précieux à ces brasseurs bénévoles qui consacrent leurs soirées, week-ends et congés à brasser et à gérer tout l’administratif qui gravite autour. Il va aussi surtout permettre de répondre à la demande grandissante. Car entre la production et la vente, une fermentation de 8 semaines est nécessaire. Avec les trois fermenteurs actuels de 400L, la production est donc limitée. “On a des demandes de sociétés, de comités des fêtes, de confréries, d’événements,… On a aussi fait la Féeriade et une autre bière en collaboration avec les Chemins d’Ariane de Ciney pour les aider à financer une plaine de jeu. On est constamment à flux tendu. Quand nous aurons déménagé, nous continuerons à produire nos bières tandis que le propriétaire du château proposera quatre autres sortes, totalement différentes des nôtres.”

Chambres, pub et puits

Un pub à l’anglaise qui proposera les bières des deux brasseries et quatre chambres de deux personnes ouvriront également au printemps prochain, sur le site du château. “L’objectif est de relancer le concept d’auberge. Les visiteurs pourront manger, boire et dormir sur place pour repartir le lendemain. ”

Un puits devrait par ailleurs être creusé. “L’objectif serait d’utiliser l’eau de Leignon, qualifiée d’eau cristal, pour brasser une bière entièrement locale, avec de l’orge et du malt provenant également de la région. ” Il n’est par contre pas prévu de cultiver son propre houblon. “Ça, c’est un métier à part entière. Par contre, on aura plus de temps pour aider les producteurs de houblon de Schaltin, qui nous fournissent pour la Condr’hop (lire ci-bas).”

La Brasserie du Condroz a développé une large gamme de bières. ©Monmart

Dix bières différentes

L’histoire de la Brasserie du Condroz remonte quatre ans avant son lancement. En 2014, Olivier, Matthieu, Jérôme et Cédric, quatre potes, se lancent dans des dégustations de bières belges, non-commerciales, pour des groupes allant jusqu’à une quarantaine de personnes. “Ça, on l’a fait pendant quatre ans”, précise Cédric Rosmant. Parallèlement à cela, l’envie de brasser leur propre bière germe. “On a commencé à faire des tests avec une cuve de 20L mais cela n’était pas très concluant. Le goût n’était pas là, on n’avait pas de pétillant,… Il y avait des recettes sur internet mais je voulais aussi comprendre chaque processus, raison pour laquelle j’ai repris des études de maître brasseur en cours du soir, à l’IFAPME, en 2016”, poursuit notre interlocuteur.

En 2018, l’opportunité de racheter du matériel d’occasion, en France, et de s’installer dans une dépendance d’une ferme du hameau de Jet, à Sovet, s’offre à eux. Les premières recettes, ils les ont déjà grâce aux tests déjà effectués. Reste à officialiser la création de la Brasserie du Condroz, sous le statut d’une coopérative à finalité sociale (Ndlr : elle compte aujourd’hui 90 coopérateurs). “On a commencé par brasser une blanche et une ambrée”, se souvient Jérôme Dormal. “On les a sorties pour la première fois aux Fééries du Parc 2018. On avait en tout 2.500 bouteilles. Le samedi, on n’avait déjà plus d’ambrées. Le dimanche, pénurie de blanches. On a alors proposé des blondes et des brunes que nous testions. Elles ont plu également. C’est là qu’on a su qu’on était dans le bon. ”

Depuis, les fondateurs de la brasserie qui ne sont plus que trois aujourd’hui ont largement développé leur gamme de produits avec, en plus des bières déjà citées, une stout, une fruitée, une Prestige (Ndlr : faite à partir d’un alcool local différent chaque année), une saison, la Diablesse (Ndlr : créée à l’occasion du dernier Euro de football) et la Condr’hop, brassée avec du houblon de Schaltin fraîchement cueilli. Soit 10 bières différentes.

Lorsqu’ils seront installés à Leignon, les brasseurs condrusiens lanceront une triple. Suivront ensuite une black IPA, une IPA chocolat/ambrée, une blonde mangue/gingembre/citron vert et une stout framboise, qui sont actuellement proposées en test aux Fééries du Parc de Ciney.