Friterie construite sans permis à Rochefort : une amende avec sursis

Pour le conseil de ceux-ci, les poursuites devaient être déclarées irrecevables. "La transaction devait en effet être proposée à tous les copropriétaires, ce qui n’a pas été fait. Aujourd’hui, mes clients ont perdu une chance de régler le problème en s’acquittant d’une transaction et se retrouvent devant le tribunal. Les droits de la défense ont été méconnus car aujourd’hui, plus aucune transaction n’est possible."

Ce lundi, seul le principal prévenu, propriétaire d’un tiers du bâtiment, a été condamné, les poursuites étant déclarées irrecevables pour les 4 autres. Il est condamné à une amende de 1000 euros assortie d'un sursis de 3 ans.

Jugement le 12 décembre.