La formation des nouveaux pompiers volontaires retardée

Ce retard aurait pu être problématique pour la zone Dinaphi qui compte sur le recrutement de pompiers volontaires pour combler ses effectifs et répondre au nouveau plan du personnel, en place depuis le 1er septembre. Celui-ci prévoit qu’il n’y ait plus pompiers volontaires de garde en caserne entre 20h et 6h du matin, en semaine. (Ndlr : cela touchait principalement Dinant). Ceux-ci veillent à domicile et doivent habiter à six minutes, maximum, de la caserne. Problème : parmi les volontaires déjà peu nombreux, peu répondaient à ce critère. La zone Dinaphi, qui comptait sur la formation d’une quarantaine de nouveaux volontaires, a décidé ce vendredi de ne pas élargir ce système de garde au week-end, jusqu’au moins septembre 2023.

Du côté de l’école de sécurité civile, on s’étonne de cette justification puisque la date de fin de formation (9 décembre 2023) reste inchangée. Elle estime que la zone Dinaphi utilise l’école pour faire un écran de fumée par rapport à la situation du poste de Dinant.

Le poste de Dinant, justement, est au cœur des préoccupations des hommes du feu. Le permanent SLFP Dimitri Petit, qui a réalisé un relevé sur une période d’un mois dans tous les postes de la zone, souhaite un bilan rapide du fonctionnement de la caserne de Dinant depuis que ce nouveau plan a été mis en place. “Pour l’instant, sur l’ensemble de la zone, c’est catastrophique. Si on respecte l’arrêté royal (Ndlr : du 21 octobre 2021 selon lequel une autopompe doit désormais partir avec six personnes au lieu de quatre sur une intervention), il n’y a plus qu’une ou deux pompes sur les douze qui peuvent sortir… ” Des sorties avec autopompes se font donc encore avec quatre hommes, comme avant l’entrée en vigueur de cet arrêté royal. “Car la réalité du terrain est celle-là”, poursuit Dimitri Petit.

“Les demandes arrivent plic-ploc, il est difficile de tout planifier”

“Il n’y a jamais eu de problème de budget”, rétorque le député en charge des zones de secours, Richard Fournaux. “Le directeur de l’école de sécurité civile a bien envoyé un mail aux trois zones de secours (Dinaphi, Val de Sambre et Nage) évoquant le report de la formation suite à des problèmes budgétaires et organisationnels. Mais de notre côté, les modifications budgétaires avaient été faites. ”

D’un point de vue organisationnel, le député reconnaît les difficultés rencontrées. “À la décharge du directeur, il est très difficile de planifier d’année en année le nombre de formations qu’il va y avoir. Tout arrive plic-ploc et personne ne sait s’organiser. Le gouvernement fédéral discute actuellement d’un nouveau mode de financement des écoles de sécurité civile. Il sera question de n’octroyer les subsides qu’une fois les plans de formations pour l’année suivante déposés. ” Plans qui ne pourront plus être modifiés, sauf extrême urgence.

“La présidence de la zone ? Un beau défi”

Le président de la zone Dinaphi Christophe Bastin a profité de ce récent conseil pour annoncer son départ pour le poste de vice-président de la nouvelle commission de contrôle des finances, au parlement wallon, mise en place suite aux récents scandales. “Je ne démissionne pas par désaccord. C’est une commission permanente dont je serai vice-président et j’ai par ailleurs été désigné par mon parti (Les Engagés). C’est une fonction qui va me prendre pas mal de temps et il n’y a que 24h dans une journée, dont 6 pour dormir”, explique Christophe Bastin qui rappelle que la présidence de la zone, qu’il a reprise il y a cinq ans, devait initialement revenir à un MR.

Le nom de son successeur devrait être connu le 23 décembre, à l’issue de la prochaine réunion du conseil de zone. Un cadeau empoisonné, vu les difficultés et remous rencontrés ces derniers temps ? “Je pense que c’est plutôt un beau défi. Des remous, des tempêtes, il y en aura toujours. Ce qui prime, c’est l’esprit zonal”, termine Christophe Bastin.