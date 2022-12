Appel à pré-projets : le Coeur de Condroz en action

Début 2022, de nombreuses réunions ont été organisées dans le cadre du projet de Parc naturel Cœur de Condroz. Celles-ci ont permis d’identifier les grands enjeux du territoire et de proposer des pistes d’action pour répondre à ces enjeux. Sur base de cet important travail participatif, un plan d’actions a été élaboré et déposé auprès de l’Administration wallonne. En espérant la reconnaissance du Parc naturel, le territoire Cœur de Condroz composé des communes d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey prépare en parallèle une candidature GAL dans le cadre du programme européen LEADER. Deux GAL sont en effet pour le moment actifs sur ce territoire : le GAL Condroz-Famenne et le GAL Tiges et Chavées. Ces 2 GAL vont donc fusionner pour n’en faire plus qu’un : le GAL Cœur de Condroz !