Couvin : quatre ans requis contre ce “tyran domestique”

L’enquête à charge de cet individu démarre le 6 avril 2021. La police est prévenue d’une scène de violence conjugale. C’est un voisin du couple qui donne l’alerte. “Il voit une scène démente. Monsieur traîne madame au sol pour la faire rentrer dans la maison et lui porte des coups de pied. Il a le réflexe de filmer la scène, ce qui apporte des preuves matérielles. Car madame n’a jamais rien fait constater”, explique le parquet de Namur. “À l’arrivée de la police, monsieur est à l’extérieur et madame dans la maison. La porte est verrouillée et il n’y a pas d’autres sorties possibles. Et il n’y a qu’un seul jeu de clés. ”

Entendue par la police, la victime expliquera que ce n’est pas la première fois qu’elle se retrouve enfermée par son compagnon. Le prévenu a même un jour condamné la porte d’entrée, cassée, à l’aide d’une plaque vissée alors que sa compagne était à l’intérieur.

À la suite de ces faits, le Couvinois effectue six mois de détention préventive. Au terme de ceux-ci, une libération sous conditions lui est accordée. “Et vous n’avez rien respecté”, fait remarquer le président. Le 17 septembre dernier, l’homme aurait tenté de violer une connaissance qui venait d’emménager à Couvin. Il aurait tenté de la tripoter alors qu’elle venait de s’endormir, sous l’influence d’alcool et de médicaments. “Une autre personne qui dormait dans la chambre d’amis, alertée par les cris de madame, est intervenue. Il a vu le prévenu accroupi, pantalon baissé et en érection. Il a été menacé avec un tournevis mais a quand même réussi à le mettre dehors. ”

Le prévenu réussit tout de même à prendre les clés du véhicule de cette dame, avec lequel il quitte les lieux, et sa carte bancaire avec lequel divers retraits sont effectués. Le lendemain des faits, l’homme, prétextant devoir aller aux toilettes, s’échappe du commissariat de police où il est entendu dans le cadre de cette tentative de viol. Il retourne chez sa compagne et lui vole son véhicule. Le lendemain, à son retour, il détruit la télé et s’attaque à des vêtements avec un couteau.

Devant le président, l’homme conteste de nombreuses préventions. La détention arbitraire ? Il n’avait pas la volonté de ne pas la laisser sortir. La tentative de viol ? Rien ne l’établit. Le vol du véhicule de sa compagne ? C’était le sien, facture d’achat à l’appui. Celui de la carte bancaire est aussi contesté. C’est la dame qui lui aurait donné. Son conseil, Me Balaes, plaide le sursis probatoire pour ce qui excède les 11 mois de détention préventive déjà subis. Dont des conditions strictes concernant sa consommation d’alcool, fil rouge de ce dossier.

Jugement le 29 décembre.