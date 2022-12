Un homme poignardé sans raison alors qu’il jetait ses déchets dans des bulles à verre à Ciney

L’auteur des faits est en détention préventive depuis huit mois. Il est poursuivi pour tentative de vol avec violence et tentative d’homicide. Ce soir-là, l’homme, en scooter avec sa femme, a demandé à celle-ci de le déposer aux bulles à verre. “Nous cherchions une voiture à vendre. J’ai vu ce jeune homme et ce véhicule avec le coffre ouvert. Je lui ai demandé s’il la vendait. Je me suis montré autoritaire, j’ai insisté. Ce monsieur a pris peur et je lui ai mis un coup”, a reconnu le prévenu devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Le président précise que les faits ont été filmés par les caméras de surveillance de la Ville de Ciney. Seulement trois minutes se sont écoulées entre le premier contact et le coup de couteau. Peu, pour négocier une vente éventuelle.

Après avoir reçu le coup de couteau, la victime a rossé son agresseur, lequel a ensuite été interpellé par la police. Face aux policiers, il a fait semblant de détenir une arme, son objectif étant qu’on lui tire dessus. Durant son transfert vers le commissariat, il a menacé de tuer tous les policiers, a reconnu avoir planté la victime au niveau du thorax mais qu’il visait le cou et qu’il voulait voler une voiture pour se rendre à Bruxelles exécuter ses deux frères. “J’ai tenu ces propos mais je ne les pensais pas, j’étais drogué aux médicaments”, a réagi le prévenu.

Son avocat estime que le tribunal ne peut tenir compte de ces déclarations recueillies “au mépris des règles légales (Loi Salduz)” et plaide l’acquittement au bénéfice du doute pour la tentative d’homicide. Un sursis probatoire est demandé pour le reste. “C’était un couteau pour éplucher des patates. Cela fait huit mois que je paye pour trois points de suture”, s’est étonné le prévenu, culotté. “Et ce n’est peut-être pas fini”, a réagi le président. Car six ans ferme sont requis à son encontre.

Jugement le 11 janvier.