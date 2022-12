Opération loups arctiques : 8 mâles nés au Domaine ont été transférés au Parc Animalier de Sainte-Croix.

L’équipe de soigneurs du Domaine ainsi que des représentants de Sainte-Croix ont mené à bien cette opération et veillé au bien-être des 8 loups. La meute de loups arctiques du Domaine compte à présent 6 individus : le couple alpha et 4 femelles. Le Domaine des Grottes de Han et le Parc Animalier de Sainte-Croix collaborent depuis de nombreuses années et ont tissé des liens amicaux notamment grâce aux valeurs de préservation et de bien-être animal qu’ils partagent. Des transferts d’animaux ont déjà été effectués entre les deux parcs animaliers dans le passé, notamment deux oursons nés au Domaine qui coulent aujourd’hui des jours heureux à Sainte-Croix mais aussi le célèbre cerf Jean-Louis, à nouveau grand vainqueur du Brame cette année, confié au Domaine par SainteCroix. Un des responsables de Sainte-Croix n’est autre qu’un ancien responsable du Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han.