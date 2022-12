Destination Namur, escapades mosanes avec le Petit Futé

Entièrement repensés, les City-Guides Monde du Petit Futé offrent désormais aux lecteurs une nouvelle génération de guides plus interactifs et axés sur l’expérience locale. Le guide indique : “A mi-chemin entre le guide et le magazine, Petit Futé innove encore une fois en proposant un contenu unique sur le marché des guides de tourisme, contenu renforcé par un apport additionnel multimédia facilement repérable (pictogrammes spécifiques) et accessible via smartphone à travers différents axes.”