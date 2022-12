Beauraing : un père de famille qui faisait régner l’omerta

Même en détention préventive, entouré de plusieurs policiers, cet homme inspire la crainte à ses proches qui en ont dressé un portrait peu reluisant (raciste, homophobe, complotiste, manipulateur, violent et autoritaire sont des qualificatifs qui ont été utilisés ce mercredi) tout au long de l’enquête. Ancien membre de la Légion étrangère, il terrorisait tout le monde au sein de sa propre famille au point de faire régner l’omerta.

Ce mercredi, seul son fils s’est constitué partie civile, pour 1€ définitif. “L’euro de la terreur”, dira son avocat Me Leboutte. Les autres ont renoncé à réclamer un quelconque dédommagement.

Ces deux jeunes filles ont donc été abusées par leur père depuis leur enfance jusqu’à leur adolescence. Ces faits, l’homme n’en reconnaît qu’une partie, ceux commis sur la plus jeune, à partir de 2020 et non de 2016 comme reproché, selon lui. Pour ceux commis sur son aînée, seuls les attouchements ne sont pas contestés.

"Un SMS pour le coincer"

Durant l’enquête, quatre autres femmes de la famille (ses trois nièces et sa belle-sœur), ont également affirmé avoir été victimes d’agressions sexuelles. “Mais ces faits sont prescrits”, précise le parquet de Namur. “Toutes ces victimes (en ce compris ses filles) avaient entre 7 et 15 ans. Elles étaient à chaque fois surprises dans leur lit. Il n’a cessé de les faire taire en les menaçant”, poursuit le ministère public.

En effet, l’homme faisait régner l’omerta au sein de sa famille. L’une de ses phrases fétiches : “je t’ai donné la vie, je peux la reprendre”. Pour le coincer, l’une de ses filles s’est sacrifiée en subissant une ultime fois ses agissements. “Elle a envoyé un message codé à sa mère, qui était chez une voisine, directement après les faits. Elle ne s’est ni changée, ni lavée. Elles se sont rendues aux urgences pour faire constater les faits”, ajoute le parquet de Namur.

Des violences sévères

Le fils du prévenu a également subi un véritable calvaire entre 2016 et 2021. Durant cinq ans, les coups qu’il a reçus ont été nombreux et à chaque fois plus violents. “Les violences sévères ont commencé lorsqu’il avait 7 ans. Quand il a eu 11 ans, son père a estimé qu’il devait encore serrer la vis. Il recevait des coups de poing sur le torse, des coups de pied, était frappé avec des pantoufles, une louche ou une brosse à cheveux. Un jour, il a dû mettre du fond de teint pour masquer un œil au beurre noir. Son père disait que c’était pour son bien, pour qu’il soit un Homme”, indique l’avocat du jeune garçon.

Le parquet de Namur requiert une lourde peine de 15 ans de prison à l’encontre de cet individu “à plusieurs facettes”, qui a lui-même connu la violence dans son enfance et la rue en Espagne après avoir fugué à l’âge de 16 ans. “Il a été renvoyé de la Légion étrangère après avoir arraché un morceau d’oreille d’un autre membre”.

Son conseil, Me Taildeman, a plaidé pour un sursis probatoire le plus large possible. Jugement le 25 janvier.