La Wallonie accorde un subside d’1.300.000 € pour développer la ligne du Chemin de Fer du Bocq

Concrètement, ce subside va permettre d’avancer sur trois axes. Le premier concerne la réouverture de la gare d’Evrehaille-Bauche et la reconstruction de la liaison jusquà Yvoir. “Cette possibilité de rejoindre la gare d’Yvoir nous tient en haleine depuis longtemps”, précise Jean-Pierre Désirant, administrateur de l’asbl PFT. “Le tronçon entre Evrehaille-Bauche et Yvoir est inutilisé depuis 1960. On ne peut même pas parler d’une rénovation, tant tout est en désordre. C’est une reconstruction de A à Z dont il a besoin. Une bonne partie de ce subside va nous permettre de réaliser ces travaux. Une société sera bientôt désignée.” Les bénévoles de l’asbl s’attaqueront quant à eux, personnellement, aux travaux en gare d’Evrehaille-Bauche où passe une conduite de gaz. “Les grues sont sur place, on va commencer cette semaine. ”

Ce subside d’1.300.000 € permettra dans un second temps de procéder à des travaux en gare de Spontin, point de départ de tous les événements. “Pour l’instant, la ligne du Chemin de Fer du Bocq est partiellement à double voie à cet endroit. On va désormais pouvoir la remettre à double voie complète jusqu’au tunnel de Spontin, qui a récemment été remis à neuf. On va aussi pouvoir agrandir un bâtiment qui nous permettra de travailler plus efficacement sur nos machines car nous sommes limités en place. ”

Dans un futur proche, l’asbl PFT aimerait acquérir un terrain près des anciennes sources de Spontin afin d’y stocker tout son matériel, pour l’instant entreposé à St-Ghislain. “Pour transférer un véhicule très léger par la route jusqu'à Spontin (Ndlr : c’est moins couteau que par le rail…) pour nos événements ou pour travailler dessus, il faut 1.500€. L’argent qu’on met là-dedans, on ne sait pas le mettre pas dans autre chose. ”

Enfin, grâce à cette subvention, il est aussi prévu d’installer une plaque tournante en gare de Ciney afin de pouvoir faire pivoter les locomotives. À terme, le souhait est de pouvoir offrir aux voyageurs un point d’accès supplémentaire au Chemin de Fer du Bocq à Ciney, grâce à l’aménagement d’un réel quai d’embarquement sécurisé et d’une gare.

Tous ces travaux devraient être clôturés dans un délai de trois à six ans.