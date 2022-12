Les tracteurs partiront d’Herbuchenne à 18h20 tandis que les chevaux quitteront la place Cardinal Mercier à Leffe à 18h15.

Une fois arrivé dans le bas de la rue Saint-Jacques (18h30), le défilé suivra la Meuse jusqu’au casino. Il reviendra ensuite vers le centre-ville via la rue Léopold et la rue Grande. Il traversera le pont pour emprunter l’avenue Cadoux, l’avenue Franchet d’Esperey et revenir vers la rue Sax.

Il est conseillé aux automobilistes de ne pas traverser la ville durant l’événement.