Au final, plus de peur que de mal. Un four à pain a dysfonctionné, produisant un dégagement de fumée dans le magasin et déclenchant la procédure d’évacuation.

Un important dispositif a été déployé. Deux autopompes de Ciney et Dinant, une pompe haut débit de Rochefort, une auto échelle de Beauraing ainsi qu’un officier de Dinant ont été dépêchés sur place. Le magasin a repris ses activités après un contrôle des pompiers.