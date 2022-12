Infos : l’entrée à cet événement est de 11€/adulte et de 9€/enfant entre 10h00 et 16h30. Elle comprend l’accès au marché et au téléphérique ainsi que la visite de la Citadelle. La gratuité est de mise pour les enfants âgés jusqu’à 4 ans.

Entre 17h00 et 21h00 : 5€ adulte et gratuit pour les -12 ans. L’entrée comprend l’accès au marché, au téléphérique et aux animations.