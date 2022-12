Un différend réglé par deux coups de couteau à Ciney

Une tentative de meurtre a été traitée ce jeudi matin par le tribunal correctionnel de Dinant. Elle remonte au 28 mai 2022, rue Courtejoie, à Ciney. Les deux protagonistes, prévenu et victime, se connaissaient. Ils étaient en conflit depuis deux jours, pour une futilité. “Ils devaient se rendre à trois au Luxembourg pour acheter des cigarettes et de l’alcool. Mon client a décidé de ne pas y aller en dernière minute, ce qui a mis cet autre individu en colère”, explique Me Lejeune, avocat du prévenu.