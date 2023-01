Ce 3 janvier marque le 90e anniversaire de la dernièredes 33 apparitions survenues à Beauraing en 1932-33. Que reste-t-il aujourd’hui de tout ça ? Rencontre et perspectives avec Christian Van den Steen, fils d’Andrée et neveu de Gilberte Degeimbre, deux des cinq " voyants ".

90 ans des apparitions de Beauraing « Il faut se secouer sinon dans 10 ans, il n’y aura plus rien »

Il nous reçoit chez lui, à Javingue, dans sa " caverne d’Ali Baba ". Christian Van den Steen est historien et collectionneur. Des trésors, sa maison en regorge… même s’il ne les voit plus. Car au fil des années, et c’est un comble,...