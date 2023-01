Les flambeaux vont illuminer la Citadelle de Dinant

L’an dernier, pour la toute première édition, la descente aux flambeaux a rassemblé 250 participants. Une belle réussite vu la météo ce soir-là. “Il drachait”, se souvient le Dinantais. Les organisateurs espèrent faire encore mieux que l’an dernier en termes d’affluence même si les prévisions météorologiques ne sont pas bonnes. “On va essayer de couvrir une partie de la descente en cas de pluie. On s’est lancé un défi, celui de remplir le point de vue de la Citadelle qui donne sur le centre de ville ainsi que les 408 marches de la Citadelle lors de la descente afin que cela donne des photos inédites. C’est 100 % gratuit. On demande juste aux participants de dire sur la page Facebook de l’événement s’ils participent, afin qu’on puisse se projeter” , poursuit Maxime Laloux qui espère la venue de 500 participants.

Cette descente aux flambeaux se fera en chanson et non dans un silence religieux. “Sur la chanson “la ballade des gens heureux” de Gérard Lenorman. On veut quelque chose de convivial. On a aussi prévu un bar sur la Place Reine Astrid pour l’avant et l’après descente.”

L’événement n’a rien d’historique mais a, par contre, la volonté de mettre Dinant et sa Citadelle en avant. “En grand passionné de ma ville que je suis, j’aime la mettre en valeur au travers de différentes choses. Le patron de la Citadelle, Marc de Villenfagne, est sensible à ça. Cette descente aux flambeaux, c’est l’occasion d’en parler et de la visiter autrement”, termine Maxime Laloux.