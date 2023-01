Dans ce spectacle drôle et grinçant, Dominique Bréda pose une question qui nous hante depuis l’aube de l’humanité : que se passe-t-il après la mort ? “Le temps est venu d’y répondre. Alice est morte. C’est triste, mais c’est comme ça. Nous allons la suivre sur les sentiers inconnus de l’Ultime Traversée. Là où le regard de l’Homme n’a jamais posé le pied. Dans l’immensité du temps, de l’espace et du reste. Les sciences et la philosophie ont échoué, la religion a échoué, mon beau-frère a échoué. Il ne reste plus que nous pour enfin y parvenir. Nous partons en voyage. ”

En janvier, les comédiens seront en représentation en province de Namur au Centre Culturel de Ciney (11/01/23), au Centre Culturel d’Eghezée (26/01/23), au Centre Culturel d’Andenne (28/01/23) et à celui de Dinant (31/01/23).

