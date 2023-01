Dinant : le Gin Gemblue à nouveau primé

Ses amateurs le qualifient de savoureux et aromatique. Côté composition, le breuvage est issu de deux distillations et réalisé avec trois ingrédients uniques: la baie de genévrier qui constitue la base du gin, le citron vert qui est utilisé pour son côté acidulé, et enfin, le concombre qui rééquilibre le citron par sa fraîcheur. Il peut se boire pur, grâce à sa douceur, ou en cocktail avec un tonic neutre qui fera ressortir toutes ses saveurs.

Cet alcool se décline en différentes éditions. Petit clin d’œil, son nom et son étiquette rendent hommage à la ville de Gembloux où se situait la distillerie à l’époque de la sortie du gin.

50€ la bouteille

Wave Distil est une jeune distillerie située sur les hauteurs de Dinant (Grand’Route de Ciney, 104). Elle propose une large variété de spiritueux haut de gamme qui sont réalisés par le maître chai et distillateur Thierry Van Renterghem avec des ingrédients nobles suivant une méthode artisanale ancestrale.

Gemblue est disponible à la boutique de la distillerie, chez les grossistes, cavistes et épiceries fines ou en ligne. Il faut compter environ 50€ pour la bouteille.