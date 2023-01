Salet : “Un énorme trou remplit d’on ne sait quoi”

Transport et gestion non conformes de déchets, absence de permis d’urbanisme et d’environnement. C’est ce qui était reproché à un prévenu, absent à l’audience de ce lundi, et à sa société. Ceux-ci exploitaient illégalement une carrière à Salet et proposaient à tout un chacun de venir y verser ses déchets : remblais, déchets de démolition, de maçonnerie, plastiques, …