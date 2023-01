Coup de couteau aux bulles à verre à Ciney : cinq ans ferme pour l’agresseur

Ce mercredi matin, son agresseur, en détention préventive depuis les faits, a écopé de cinq ans de prison ferme. La prévention de tentative d’homicide pour laquelle il était poursuivi a été requalifiée en coups et blessures volontaires, le tribunal estimant qu’il existe un doute quant à ses intentions.

La peine reste néanmoins lourde, mais juste, vu la gravité des faits commis et la personnalité de l’individu. Pour fixer le taux de la peine, le tribunal a en outre tenu compte des “nombreux et lourds antécédents du prévenu, de sa personnalité inquiétante, de sa dangerosité manifeste et du potentiel de récidive hautement élevé. ”

Mais aussi des propos tenus après son interpellation, en avril 2022. Après avoir poignardé ce Cinacien, le prévenu a fait semblant de détenir une arme pour que les policiers ouvrent le feu sur lui. Durant son transfert vers le commissariat, il a menacé de tuer tous les policiers, a reconnu avoir poignardé la victime au niveau du thorax mais soutenu qu’il visait le cou et a affirmé qu’il voulait voler une voiture pour se rendre à Bruxelles exécuter ses deux frères.