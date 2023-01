Un trentenaire condamné pour avoir mis un coup de boule à un ado de 17 ans à Dinant

Mécontent, le Dinantait a fait demi-tour, s’est arrêté sur le trottoir et est venu au contact du mineur. Pour avoir des explications, selon lui. Mais le résultat a été bien plus violent. La victime, qui reconnaissait avoir “toqué” au carreau du véhicule dans le but d’avertir de sa présence et non d’abîmer, a subi une fracture du nez et 10 jours d’incapacité.