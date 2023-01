100.000€ de budget alloué à des projets faisant la part belle à la transition écologique

Tout le monde en a déjà entendu parler de la transition écologique. Mais il est parfois plus difficile de percevoir comment elle se déploie et se vit-elle près de chez nous. Pour la seconde année, les fondations CYRYS et BE PLANET se sont associées pour lancer une nouvelle campagne Proximity avec 100.000€ de budget alloué à des projets faisant la part belle à la transition, sur les communes d’Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir.